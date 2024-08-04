Участники фестиваля "Ноль плюс" в Тюмени представят 169 фильмов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

169 фильмов из 40 стран представят участники одиннадцатого международного фестиваля "Ноль плюс" в Тюмени. Он пройдет с 29 сентября по 6 октября, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В программе – более 40 картин российских авторов. Шорт-лист размещен на сайте фестиваля.

Отметим, что показы фестивальных картин пройдут более чем в 30 регионах России с 1 по 31 октября.

В рамках фестиваля в Тюмени с 1 по 3 октября также состоится международный форум "Кинопедагогика". К участию приглашают педагогов, заинтересованных в развитии медиаобразования и кинотворчества.