Четыре ДТП спровоцировали пьяные водители в Тюменской области в выходные

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

24 человека, в том числе четверо детей, пострадали в 20 ДТП на дорогах Тюменской области в выходные дни 3 и 4 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Четыре дорожные аварии спровоцировали пьяные водители. Двое из них управляли мотоциклом и питбайком.

Одно ДТП произошло на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.

На ул. Березовой в д. Криводаново автомобиль "Нива" въехал в забор жилого дома. Забор упал на 66-летнего хозяина постройки, мужчина был ранен. Водитель уехал с места ДТП, но его задержали очевидцы аварии. 67-летний автомобилист был пьян, показания алкотестера составили 1,15 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Всего за минувшие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 47 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.