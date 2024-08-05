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Четыре ДТП спровоцировали пьяные водители в Тюменской области в выходные

Происшествия, 11:03 05 августа 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

24 человека, в том числе четверо детей, пострадали в 20 ДТП на дорогах Тюменской области в выходные дни 3 и 4 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Четыре дорожные аварии спровоцировали пьяные водители. Двое из них управляли мотоциклом и питбайком.

Одно ДТП произошло на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.

На ул. Березовой в д. Криводаново автомобиль "Нива" въехал в забор жилого дома. Забор упал на 66-летнего хозяина постройки, мужчина был ранен. Водитель уехал с места ДТП, но его задержали очевидцы аварии. 67-летний автомобилист был пьян, показания алкотестера составили 1,15 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Всего за минувшие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 47 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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