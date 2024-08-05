75 % теплосетей реконструировали в Ишиме

| Фото: АО "СУЭНКО" | Фото: АО "СУЭНКО"

75 % теплосетей реконструировали к отопительному сезону в Ишиме , сообщает пресс-служба АО "СУЭНКО".

В полном объеме провели работы по модернизации котельной № 35. На квартальной котельной и центральном тепловом пункте заменили теплообменное и насосное оборудование. Они снабжают теплом две школы, пять детских садов, две поликлиники, музыкальную школу и 101 жилой дом.

На котельной № 46 устанавливают дополнительный котел с большей мощностью, что в будущем обеспечит технологическое присоединение строящегося жилого комплекса по улице К. Маркса, 77, состоящий из пяти жилых домов. Бесперебойная подача тепловой энергии будет поступать не только в 25 жилых домов, но и в общественные здания, в числе которых школа, Дворец культуры и вокзал. Работы выполнили уже на 60 %.

На котельной № 6 идет монтаж новых дымовых труб для обеспечения ее энергоэффективной работы и качественной подачи тепла социально значимым потребителям. Рядом находится детский сад, библиотека, музей П. Ершова, медицинский колледж, жилые дома и административные здания.

Также подходит к концу капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, 21 и замена котла на котельной № 40 по ул. Республики, 25д. Скоро котельная вновь запустят в работу. Более 70 м теплотрассы по ул. К. Маркса, 8 и ул. Красная Заря, 66 уже отремонтировали.

К началу отопительного периода работы на всех объектах коммунального комплекса планируют завершить.