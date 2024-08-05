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Тюменец устроил пьяное ДТП на угнанном автомобиле

Происшествия, 15:16 05 августа 2024

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

ДТП на угнанном автомобиле Hyundai Solaris устроил на ул. Дамбовской ранее судимый тюменец 1987 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции обратились очевидцы, которые сообщили о дорожно-транспортном происшествии.

Прибыв на место, автоинспекторы обнаружили перевернувшийся автомобиль и задержали молодого человека, управлявшего иномаркой.

Тюменец рассказал, что машина принадлежит его знакомому, проживающему в Тюмени. Документов на право управления транспортными средствами у водителя не имелось.

Не справившись с управлением, он въехал в бетонное ограждение и повредил припаркованный у гаражей автомобиль.

Угонщика ждёт также административная ответственность и до 15 суток ареста за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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# пьяная езда , уголовное дело , угон

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