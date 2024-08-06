Более 5,5 тыс. тюменцев воспользовались услугами социальных семейных гостиных

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

5 тыс. 555 человек воспользовались услугами социальных семейных гостиных, созданных в Тюмени. Здесь участники СВО и члены их семей получают необходимую помощь и поддержку. Также в рамках акции "Тепло родного дома" горожане изготавливают индивидуальные перевязочные пакеты, шьют меховые рукавицы и плетут маскировочные сети, участвуют в мастер-классах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев по итогам заседания коллегии городской администрации, где обсуждались вопросы поддержки участников СВО и их семей.

"В своей работе этой теме я уделяю особое внимание. Мне важно знать, что в различных структурах города работают люди, которые искренне и всемерно стремятся помочь нашим защитникам", - отметил глава Тюмени.

Максим Афанасьев напомнил, что по поручению президента России действует фонд "Защитники Отечества". Он работает по принципу "одного окна", координируя деятельность всех структур, оказывающих помощь участникам и ветеранам СВО, членам их семей. Профильные организации, волонтёры и даже коммерческие компании уже включены в эту систему и помогают решать возникающие проблемы. На сегодня налажены контакты с 30 социально ответственными некоммерческими организациями. Социальные учреждения Тюмени проводят акции, памятные мероприятия и благотворительные концерты в поддержку земляков.

"На коллегии мы подробно обсудили основные вопросы поддержки и как можно решать возникающие у семей бытовые проблемы. Я всегда открыт для предложений и готов обсуждать новые идеи, направленные на оказание помощи защитникам Отечества", - рассказал Максим Афанасьев.