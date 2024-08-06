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Духовное управление мусульман: задержанные в Тюмени вербовщики вели раскольническую деятельность

Общество, 10:23 06 августа 2024

СК РФ (скриншот) | Фото: СК РФ (скриншот)

Один из задержанных в Тюмени религиозных деятелей – экс-имам мечети на ул. Жданова Тюмени, второй – действующий имам мечети в пос. Казарово. Об этом рассказал председатель Духовного управления мусульман Тюменской области муфтий Зиннат Садыков.

Напомним, что в Тюмени задержали двоих религиозных деятелей, обвиняемых в склонении к участию в террористической деятельности, а также в публичном оправдании терроризма.

Обвиняемые, по версии следствия, клонили 19 жителей Тюменской области к участию в вооруженных формированиях Сирийской Арабской Республики.

"Духовное управление мусульман осуждает противоправную деятельность лиц, которые, прикрываясь риторикой исламской проповеди, вербовали жителей Тюменской области в международные террористические организации", - отметил муфтий.

Он уточнил также, что председатели этих местных религиозных организаций в последние годы ведут раскольническую деятельность по выходу из Духовного управления из-за несогласия с уставом управления и закреплённой в нём принадлежностью к религиозно-правовой школе – мазхабу Имама Абу Ханифы.

"Введённая нами в 2016 году аттестация всего духовенства на соответствие ханафитскому мазхабу и законодательству Российской Федерации также не устраивает инициаторов раскола", - добавил Зиннат Садыков.

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# антитеррор , задержание , Зиннат Садыков , ФСБ России

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