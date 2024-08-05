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Обвиняемых в склонении к терроризму религиозных деятелей задержали в Тюмени

Происшествия, 12:31 05 августа 2024

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Два религиозных деятеля, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности, арестованы в Тюмени, сообщает СУ СК РФ.

По версии следствия, подозреваемые склонили 19 жителей области к участию в террористической деятельности в вооруженных формированиях в Сирийской Арабской Республике.

Кроме того, злоумышленники склоняли россиян к сбору средств для финансирования международной террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ.

Также один из фигурантов разместил в Интернете проповедь с признаками оправдания и пропаганды террористической деятельности.

Видео: Следственный комитет РФ

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# задержание , Следственный комитет РФ

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