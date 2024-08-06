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В тюменском Рощино проверили 16 тыс. 350 срезанных роз из Армении

Экономика, 11:40 06 августа 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре

16 тыс. 350 срезанных роз из Армении проверили в международном аэропорту Рощино Тюмени. Из общего объема партии на 4 тыс. 130 цветов не было фитосанитарных сертификатов, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Продукции вернули экспортеру, он привлечен к административной ответственности.

В управлении подчеркнули, что ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата. Он выдается организацией страны, где сформирован груз.

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# импорт , Россельхознадзор

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