В тюменском Рощино проверили 16 тыс. 350 срезанных роз из Армении
Экономика, 11:40 06 августа 2024
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре
16 тыс. 350 срезанных роз из Армении проверили в международном аэропорту Рощино Тюмени. Из общего объема партии на 4 тыс. 130 цветов не было фитосанитарных сертификатов, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Продукции вернули экспортеру, он привлечен к административной ответственности.
В управлении подчеркнули, что ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата. Он выдается организацией страны, где сформирован груз.