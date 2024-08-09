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Сергей Кудрявцев: основа мирного и гармоничного общества - взаимодействие народов разных культур

Общество, 08:10 09 августа 2024

фото Сергея Кудрявцева

Взаимодействие с людьми разных культур и вероисповеданий – это основа мирного и гармоничного общества. Об этом на своей странице ВКонтакте написал врач и общественный деятель Сергей Кудрявцев.

"Работая в медицине и параллельно занимаясь общественной работой, я на собственном опыте все чаще убеждаюсь в невероятном многообразии нашей страны, - отметил он. - Хочется сказать, что Россия - это удивительная мозаика из множества культур и национальностей. Именно это делает нашу страну такой богатой и интересной!".

Взаимодействие с людьми разных культур, вероисповеданий – это, по убеждению Сергея Кудрявцева, уникальная возможность расти, узнавать новое и видеть мир под разными углами.

"Мы должны понимать, что это наш уникальный ресурс! В этом заключается сила России! – подчеркнул он. - Давайте ценить наше разнообразие и помнить, что каждый из нас - это важный кусочек этой огромной и прекрасной мозаики!"

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# межнациональные отношения

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