Русские народные сказки остаются наиболее востребованными у тюменских ребятишек

Русские народные сказки, сюжеты которых переходят из поколения в поколение, остаются наиболее востребованными у тюменских ребятишек. К такому выводу пришли эксперты МТС Медиа и книжный сервис Строки, которые изучили интерес жителей Тюменской области к детским сказкам.

Самыми популярными русскими народными сказками, согласно проведенному исследованию, остаются "Терем-теремок" и "Колобок". Из сказок народов мира лидируют "Красная шапочка" и "Золушка", из произведений советских писателей - "Приключения Незнайки", "Крокодил Гена и его друзья". Вместе с тем высокий спрос наблюдается на литературу зарубежных авторов XIX-XX века, такие как "Алиса в Стране чудес" и "Дюймовочка".

При выборе сказки ребенок больше ориентируется на яркие иллюстрации (38%), родители выбирают сказки, которые сами читали в детстве (37%), 34% опрошенных выбирают классические сказки, которые, по мнению родителей, должен знать каждый.

В исследовании участвовали родители детей до 9 лет, которым задавали вопросы о том, какие книжки хотят читать и слушать дети. В опросе участвовали 466 родителей. Читают или включают детям сказки на ночь 88% опрошенных. 36% родителей читают каждый раз новую сказку, 9% - всегда одну и ту же, 55% периодически меняют историю. А 42% родителей сами придумывают сказки и истории и рассказывают детям.

У детей разного возраста разные предпочтения: малыши до 5 лет чаще просят читать сказки и истории про дружбу, причем они хотят видеть главными героями сказочных существ, волшебных персонажей или зверей. Ребенок от 6 лет предпочитает самостоятельно выбирать книги для чтения - как правило, это истории про приключения, в которых главный герой — человек без магических способностей. Но в целом только 18% всех опрошенных родителей, или примерно каждый пятый, отметили, что ребенок отдает предпочтения человеку как главному герою книжки.