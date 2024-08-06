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Работа по развитию региональных Домов народов идет в УФО

Общество, 16:47 06 августа 2024

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Совещание по вопросу развития Дома народов в регионах Уральского федерального округа по поручению полпреда президента Владимира Якушева провел его заместитель Борис Кириллов. Основными темами стали социально значимые проекты, которые реализуются в УФО совместно с Домом народов России под эгидой Года семьи, и планы работы на 2024 и 2025 годы.

В обсуждении приняли участие член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, директор Дома народов России Анна Полежаева, а также заместители губернаторов регионов Уральского федерального округа.

"Дом народов России зарекомендовал себя как эффективный инструмент в деле продвижения идей межнационального мира и согласия, создания пространства диалога между представителями разных национальностей", - отметил Борис Кириллов.

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

По итогам встречи было решено проработать возможность организации дискуссионных площадок для школьников и студентов по теме межнациональных отношений в России. Также планируется развивать движение киберволонтёров в Уральском федеральном округе. Совместная работа с Домом народов России будет продолжена, сообщают в полпредстве.

Напомним, Дом народов России – это некоммерческая организация Федерального агентства по делам национальностей.

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# Дом народов России , полпред президента в УФО

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