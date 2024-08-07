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269 трансформаторных подстанций отремонтировали в Тюмени

Общество, 13:31 07 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

485 трансформаторных подстанций отремонтирует компания СУЭНКО в Тюмени в 2024 году. Специалисты уже провели работы на 269 трансформаторных подстанциях, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Также запланированы работы на 184 км воздушных и кабельных электрических сетей. Отремонтировано около 50 км линий электропередачи, что составляет 27% от плана.

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# СУЭНКО , электросети

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