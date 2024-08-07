Житель Тобольска зарезал гостя
Происшествия, 17:34 07 августа 2024
| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
68-летнего жителя Тобольска, обвиняемого в убийстве, ждёт суд, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, 27 мая мужчина поссорился с гостем, не желавшим после застолья уходить домой.
Между нетрезвыми тоболяками произошел конфликт, злоумышленник схватил нож и нанёс гостю не менее шести ударов. От полученных ранений тот скончался на месте.
По ходатайству следователя СК России суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.