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Житель Тобольска зарезал гостя

Происшествия, 17:34 07 августа 2024

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

68-летнего жителя Тобольска, обвиняемого в убийстве, ждёт суд, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, 27 мая мужчина поссорился с гостем, не желавшим после застолья уходить домой.

Между нетрезвыми тоболяками произошел конфликт, злоумышленник схватил нож и нанёс гостю не менее шести ударов. От полученных ранений тот скончался на месте.

По ходатайству следователя СК России суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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# следователи , суд , Тобольск , убийство

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