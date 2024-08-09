Подростков на мотоциклах остановили в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двоих подростков 14-ти и 15-ти лет на мотоциклах остановили автоинспекторы в Восточном микрорайоне Тюмени 8 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Видео с их поездками на одном колесе у торгового центра "Орион" ранее было размещено в паблике в социальных сетях. По сигналу инспекторы специализированного взвода ДПС незамедлительно прибыли к ТЦ, но юных мотоциклистов там уже не было. Автоинспекторы при патрулировании близлежащих микрорайонов заметили группу подростков на двухколесном транспорте. Двоих задержали.

“Права управления транспортом подростки не имеют. Мать одного из юных водителей пояснила, что находится на даче, ничего не знает про поездки сына”, – сообщили в Госавтоинспекции.

В ближайшее время подростки не смогут использовать мотоциклы для поездок, вызывающих общественный резонанс. Технику эвакуировали на стоянку.