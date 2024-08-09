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Тюменские поисковики исследуют места боев в Калужской области

Общество, 16:19 09 августа 2024

Областной поисковый центр имени Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

Сводный поисковый отряд Тюменской области "Десант памяти" отправился исследовать места сражений Великой Отечественной войны в Барятинском районе Калужской области. Здесь проходит международная военно-историческая экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе", сообщает Областной поисковый центр имени Артура Ольховского.

Работы пройдут на местах боев 50-й армии. В декабре 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой советские войска отбросили противника от Тулы, освободили Калугу и в январе 1942 года вышли к Варшавскому шоссе. Здесь в районе высоты 269,8 "Зайцева гора" Красная армия столкнулась с глубокоэшелонированной обороной противника. Бои на этом участке продолжались до марта 1943 года.

В сражениях погибли более 100 тыс. советских солдат и офицеров. Участники экспедиции займутся поиском, поднятием и подготовкой их останков к перезахоронению.

Всего участие в большой экспедиции примут участие около 600 поисковиков, среди них бойцы тюменских отрядов "Савояр", "Пионер", "Тюмень-ТюмГУ", "Десант" и "Сибирь". Завершится поход 24 августа.

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# Великая Отечественная война , поисковое движение

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