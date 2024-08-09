Тюменцев приглашают на конноспортивный пробег в исторических костюмах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конноспортивный пробег "Великий сибирский путь", посвященный 80-летию Тюменской области, состоится 10 августа. Участники в исторических костюмах совершат поход от Тюмени до родины Григория Распутина — села Покровское.

Любители конного спорта, водного транспорта, водители квадроциклов, вездеходов и велосипедов смогут реконструировать масштабный пробег по древнему пути освоения Сибири. Маршрут, восстановленный по картам Семена Ремезова, пролегает через живописные сосновые леса, водную гладь, берега Туры и речные старицы. Длина пути символична - 80 километров. Полная программа здесь.

Пробег стартует от "Конторы пароходства" на набережной Туры в 10 часов. Вместе с горожанами участие в мероприятии примут заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев и глава Тюмени Максим Афанасьев.