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Отходы на тюменском мусоросортировочном заводе проверяют тепловизором

Общество, 15:14 10 августа 2024

Департамент недропользования и экологии Тюменской области | Фото: Департамент недропользования и экологии Тюменской области

На тюменском мусоросортировочном заводе отходы проверяют с помощью тепловизора.

На предприятии применяются передовые методы контроля для обеспечения безопасности.

Один из ключевых этапов - тепловизионная проверка, которая позволяет выявить тлеющие отходы, представляющие опасность возгорания.

Это важная мера предосторожности, так как такие материалы в кузове спецтехники могут быть невидимы.

Помимо проверки тепловизором досмотра транспорта включает идентификацию транспортного средства и радиометрический контроль.

Транспортные средства, не прошедшие проверку, не допускаются на территорию завода.

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# мусоросортировочный завод

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