Отходы на тюменском мусоросортировочном заводе проверяют тепловизором
Общество, 15:14 10 августа 2024
| Фото: Департамент недропользования и экологии Тюменской области
На тюменском мусоросортировочном заводе отходы проверяют с помощью тепловизора.
На предприятии применяются передовые методы контроля для обеспечения безопасности.
Один из ключевых этапов - тепловизионная проверка, которая позволяет выявить тлеющие отходы, представляющие опасность возгорания.
Это важная мера предосторожности, так как такие материалы в кузове спецтехники могут быть невидимы.
Помимо проверки тепловизором досмотра транспорта включает идентификацию транспортного средства и радиометрический контроль.
Транспортные средства, не прошедшие проверку, не допускаются на территорию завода.