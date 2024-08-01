Участников пробега "Великий Сибирский Путь" встретили в селе Созоново

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участников уникального пробега "Великий Сибирский Путь" встречали в с. Созоново Тюменского района, здесь состоялось открытие второго верстового столба.

Гостей приветствовал и пожелал им доброго пути глава Каскаринского муниципального образования Игорь Копылов. Колонна продолжила движение в д. Мотуши.

В пробеге участвуют заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и глава города Тюмени Максим Афанасьев. Всего участники преодолеют расстояние в 80 км до с. Прокровское.

Одна из целей пробега нестандартного формата - открыть и изучить нераскрытый туристический потенциал Тюменской области.

Финальной точкой10 августа станет д.Мотуши, где путешественников ждет ночлег в палатках на берегу реки.

11 августа путешествие продолжится по маршруту Дубровное – Покровское, с установкой верстовых столбов.

Завершится пробег в с. Покровское концертной программой, конноспортивным праздником. Запланированы также музейные инсталляции и выставка техники.

Видео: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников, Александр Лабыкин