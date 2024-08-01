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Мастер-классы проходят в арт-резиденции Тобольского кремля

Общество, 13:20 11 августа 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Творческие мастер-классы организуют в арт-резиденции на территории Тобольского кремля. Мероприятия проходят в Доме мастеров и Гостином дворе, сообщает пресс-служба Тобольского музея-заповедника.

Тоболяки и гости города могут создать магнит с тобольским ангелом, ароматную игрушку из кофе, панно в технике макраме, украшение из бисера, расписать глиняный колокольчик или создать под руководством профессионального художника свою картину на холсте или бумаге.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (3456) 26-57-27.

Возрастное ограничение: 6+.

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