Производство молочной, мясной и рыбной продукции выросло в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

110,3% составил рост производства продуктов питания в Тюменской области за первую половину 2024 года в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба регионального департамента экономики.

Выпуск сливок увеличился на 31,5% (до 7,5 тыс. тонн), рыбы переработанной и консервированной - на 22,6% (до 0,9 тыс. тонн), муки - на 19,7% (до 42,9 тыс. тонн), творога - на 14,7% (до 6,6 тыс. тонн), колбасных изделий - на 10,8% (до 5,2 тыс. тонн), мясных полуфабрикатов - на 5,5% (до 33,8 тыс. тонн), молока - на 5,1% (до 64,6 тыс. тонн), комбикормов - на 5,0% (216,5 тыс. тонн), крупы - на 1,0% (до 5,2 тыс. тонн).

Значительное внимание производители уделяют новым видам продукции. Так, с 2022 года на территории индустриального парка "Боровский" реализуется инвестпроект Фабрики здоровой еды Green House по изготовлению сублимированных продуктов, дикорастущих грибов и ягод, лекарственных растений и др. В августе 2023 года начал работу завод с проектной мощностью первой очереди предприятия — до 10 тонн готовой продукции из 100 тонн сырья в месяц.

Отметим, что всего доля производства пищевых продуктов в общем объеме обрабатывающих производств Тюменской области в январе-июне 2024 года составила 5,0%.