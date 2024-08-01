Капризы погоды не помешали тюменским пчеловодам собрать урожай меда

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Урожай меда в 2024 году, по словам тюменских пчеловодов, немного сократится из-за неблагоприятной погоды. Но ситуация не критична, жители региона без продуктов пчеловодства не останутся.

Пчеловод Руслан Минхаиров держит пасеки в трех местах — в Тюменском и Ярковском районах. Откачивать мед он начал примерно неделю назад. По его словам, в 2024 году продукта меньше, чем в прошлом, примерно на 20%. Виной тому погода. В период медосбора наблюдались холода, часто шли дожди, у пчел не было возможности собирать нектар. После осадков должно пройти два-три дня, прежде чем насекомые начнут посещать медоносы.

"Мед будет, просто всегда хочется большего. Есть, что качать. Процесс продолжается, вывозим рамки с медом. У нас мед — липовый, из разнотравья и из разнотравья с липой", — рассказал Руслан Минхаиров.

Некоторые хозяева ульев жалуются на то, что урожая нет. В с. Липовка в Ярковском погода также внесла коррективы в работу пчеловодов. По словам послушника Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря Евгения Семенкова, который работает в населенном пункте на пасеке, период медосбора начался в середине июля.

"Медосбор был небольшой, длился недели полторы. Все начало цвести, потом погода испортилась. Температура очень влияет на этот процесс: сильно жарко — плохо, когда холодно — тоже. Что накачаем, то накачаем", — сказал он.

Пчеловод Анастасия Панышева отмечает, что проблемы наблюдаются в местах, где суходолье. Все в порядке с медом там, где имеются пойма и болота: пасека семьи Панышевых находится как раз в таком месте, в Тюменском районе.

"Был холодный май, и майский мед собирали в июне. Начали качать его с 20 числа и уже не прекращали. Для нас этот год лучше по урожаю, чем прошлый засушливый. Но 2024 не рекордный, каким выдался 2022 год", — рассказала Анастасия Панышева.

На липовый мед в этом году урожай невысокий, только липа зацвела — по ней ударил холод, добавила пчеловод. С обычным разнотравьем с дикоросов проблем не будет. Еще семья Панышевых ждет падевый мед, его собирают самым последним.

"Жаль, что сейчас стоит прохладная погода, прогнозируют дожди. Только начал цвести дербенник в пойме. В прошлом году сняли много меда из него", — добавила Анастасия Панышева.

Инна Пахомова