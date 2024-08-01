Тюменцы заключают контракты о прохождении службы на выставке трофейной техники НАТО

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России заключают посетители выставки трофейной техники НАТО, которая проходит в Тюмени. На мобильном пункте отбора инструкторы ежедневно информируют кандидатов о льготах и социальных гарантиях, которые получают военнослужащие и их семьи, знакомят с обмундированием и экипировкой, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Перед заключением контракта потенциальные кандидаты проходят ряд отборочных мероприятий, которые позволяют специалистам определить годен ли гражданин к службе, в каком именно виде и роде войск. При этом учитывается желание гражданина нести службу в своем регионе, а также то, в каких войсках он хотел бы продолжить служить.

Отметим, выставка трофейной техники НАТО работает в Тюмени до 17 августа ежедневно с 10 до 21 часа. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.