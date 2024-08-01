Тюменские художники могут заявить о себе в культурной столице России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный фестиваль наивного искусства "Новый День" пройдет в Санкт-Петербурге с 17 ноября по 1 декабря. Подать заявку на участие могут художники-любители до 30 сентября.

Миссия фестиваля – привлечь внимание к творчеству самодеятельных авторов как полноправных участников современной культуры и мотивация взрослых людей к самовыражению. Наивное искусство — одно из направлений примитивизма, включающее живопись, графику, декоративное искусство, скульптуру.

В 2023 году фестиваль объединил 127 авторов из 29 регионов России и Беларуси. В этом году участников ждут выставки, арт-медиации, концерты, поэтические вечера, кинопоказы, мастер-классы.

Подробности - на сайте фестиваля и в официальной группе во ВКонтакте.