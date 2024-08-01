В Тюменской области предприятие выработало 157 кг налима из замороженной щуки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

157 кг налима из замороженной щуки выработало предприятие в Тюменской области. Так его специалисты указали название продукции в ветеринарных сопроводительных документах, сообщает региональное управление Россельхохнадзора.

"Для пресечения нарушения партия продукции "налим мороженный" в количестве 157 килограммов аннулирована. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований", - уточнили в ведомстве.

Всего с января по июль в федеральной инфосистеме "Меркурий" инспекторы выявили 1 тыс. 630 признаков нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Из них 1 тыс. 566 допустили уполномоченные лица предприятий, 64 – ветеринарные врачи. Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре объявило 343 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Также специалисты приостановили регистрацию 210 пользователей, направили 1 тыс. 347 уведомлений, аннулировали доступ восьми уполномоченным лицам.