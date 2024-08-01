  • 12 августа 202412.08.2024понедельник
  • USD87,9920
    EUR95,1844
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер юго-восточный

В Тюменской области предприятие выработало 157 кг налима из замороженной щуки

Происшествия, 17:14 12 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

157 кг налима из замороженной щуки выработало предприятие в Тюменской области. Так его специалисты указали название продукции в ветеринарных сопроводительных документах, сообщает региональное управление Россельхохнадзора.

"Для пресечения нарушения партия продукции "налим мороженный" в количестве 157 килограммов аннулирована. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований", - уточнили в ведомстве.

Всего с января по июль в федеральной инфосистеме "Меркурий" инспекторы выявили 1 тыс. 630 признаков нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Из них 1 тыс. 566 допустили уполномоченные лица предприятий, 64 – ветеринарные врачи. Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре объявило 343 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Также специалисты приостановили регистрацию 210 пользователей, направили 1 тыс. 347 уведомлений, аннулировали доступ восьми уполномоченным лицам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Россельхознадзор , товарная рыба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:14 12.08.2024В Тюменской области предприятие выработало 157 кг налима из замороженной щуки
14:58 12.08.2024Муниципальный служащий в Югре стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий
14:07 12.08.2024Тобольских наркокурьеров за сбыт героина отправили в колонию строгого режима
12:38 12.08.202454 пьяных водителя выявили автоинспекторы на дорогах Тюменской области