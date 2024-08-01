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Памятные фоторамки сделают к юбилею Тюменской области ребята из оздоровительного лагеря "Моржонок"

Общество, 17:47 12 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фоторамки со воспоминаниями о лете своими руками изготовят к юбилею Тюменской области ребята из детского оздоровительного лагеря "Моржонок", работающего в Тюмени на базе закаливания "Озеро чемпионов". Как рассказала педагог-организатор Наталья Букаринова, морж с многолетним стажем, в 2024 году в лагере уже прошли пять полноценных смен. По две недели здесь провели группы ребят от 14 до 18 человек.

"Лагерь разместился на базе закаливания "Озеро чемпионов", - отметила Наталья Букаринова. - Здесь очень здоровая атмосфера, люди приходят не просто отдохнуть, а именно оздоровиться. Поэтому и возникла идея организовать такой полезный досуг и для детей тоже".

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"Утром и вечером, если погода жаркая, ребятишки из воды практически не выходят, но мы купаемся в любую погоду, потому что здесь созданы все условия, чтобы ребята смогли прогреться. И вот такими процедурами мы укрепляем свой иммунитет", - добавила она.

Отдых в "Моржонке" проходит без гаджетов. Вместо этого ребята вспоминают различные активные дворовые игры - в мяч, настольный теннис, а также проводят творческие мастер классы. Так, на память об отдыхе ребята своими руками раскрашивают для себя футболки.

"Они самостоятельно выбирают цветовую гамму, поэтому результат всегда абсолютно непредсказуемый, получается очень ярко, солнечно и по-летнему", - отметила педагог-организатор.

Александр Лабыкин, Николай Ступников

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