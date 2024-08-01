150 юных самбистов со всей области собрались на спортивный фестиваль в Тюмени

| Фото: Пресс-служба ТРО "Единая Россия" | Фото: Пресс-служба ТРО "Единая Россия"

Фестиваль самбо "Za Родину Za Победу Za Самбо" проходит в Тюмени с 12 по 16 августа в рамках празднования 80-летия региона.

Участие в нем принимают самбисты из Тюмени, Нижнетавдинского, Упоровского, Омутинского районов и города Ирбита Свердловской области - всего около 150 спортсменов 12-16 лет. Мероприятие проходит в центре самбо "Победа", парке Пограничников и на площади Памяти.

Каждый день фестиваля наполнен разнообразными активностями. Помимо поединков самбистов ждут защита проектной работы, эстафета "Самбо - лестница успеха", спортивная игра "Граница", турнир по шахматам, викторина, сдача норм ГТО, встреча и мастер-классы с шестикратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, девятикратным чемпионом России, заслуженным мастером спорта Альсимом Черноскуловым.

Также юные самбисты посетят выставку трофейной техники СВО "Сила V правде – гордость и победа" и возложат цветы к мемориалу "Свеча воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов".

Многие тюменские тренеры по самбо сдают кровь для пострадавших от атак в Курской области. Такая возможность будет и у всех желающих на фестивале - центр самбо ведет набор добровольцев для донорства. Также в рамках мероприятия ежедневно принимаются гуманитарная помощь, медикаменты и адресная помощь бойцам СВО.