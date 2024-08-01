83% жителей Тюменской области позитивно характеризуют межнациональные отношения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

83% жителей Тюменской области позитивно характеризуют межнациональные отношения. Об этом на пресс-конференции, посвященной 80-летию области, сказал глава региона Александр Моор.

Это самый высокий показатель в Уральском федеральном округе. Он динамичный и может меняться, подчеркнул глава региона. Снижение показателя коррелируется с разными событиями, инцидентами, участниками которых являются не коренные жители региона. Здесь важно то, как освещаются эти события, как быстро на эти инциденты реагируют правоохранительные органы.

"Наши правоохранительные органы реагируют достаточно оперативно. За сутки-полтора они получают объективную картину и оценивают происходящее. К сожалению, до момента выявления всех обстоятельств некоторые представители СМИ пытались раздувать негативные истории. Безусловно, люди в первые моменты реагируют на это эмоционально. Потом выясняется, что на самом деле это был коренной житель региона, гражданин России. У нас проживают представители 150 национальностей, у нас разные фамилии, это не означает, что все мы приезжие. Даже, когда уже ситуация разъяснилась и она никак не связана с вопросами межнациональных отношений, осадок остается", — добавил Александр Моор.

Он посоветовал сотрудникам СМИ не торопиться, использовать достоверные источники. Глава региона сказал, что правительство Тюменской области и правоохранительные органы оперативно предоставляют информацию.

Наш регион - это территория, которая развивалась как земля с большим количеством людей самых разных национальностей, начиная со времен освоения Сибири в XVII веке. В советское время Западная Сибирь осваивалась всей страной. Сюда приезжали лучшие. Нет плохих национальностей — есть плохие люди. Не надо судить обо всех по отдельным людям", — заключил губернатор.

Напомним, в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 14 августа состоялась пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора, посвященная 80-летию региона. Встреча собрала представителей 46 СМИ.

Инна Пахомова