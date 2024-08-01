Записать детей в кружки секции смогут тюменцы в "Улетной точке" 24 августа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка "Всенародная запись в кружки и секции Тюмени" пройдет в выставочном пространстве "Улетная точка" на Цветном бульваре 24 августа. Детей и их родителей ждут с 10 до 17 часов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На ярмарке соберутся бюджетные и некоммерческие организации региона. В одном месте можно будет легко и быстро проконсультироваться о доступных направлениях и тут же записать детей на понравившиеся занятия.

Тюменцы познакомятся с секциями ИЗО, раннего развития, хореографии, спорта, художественной гимнастики, эстрадного вокала, программирования, моделирования, робототехники, компьютерной графики, системного администрирования, разработки сайтов, скорочтения, развития интеллекта и памяти, репетиторства и музыкальными и театральными студиями.

Для участия в ярмарке необходима регистрация по ссылке.

Также с 19 августа через "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" начнется запись детей на кружки и секции.