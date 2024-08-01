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Два новых объекта водоснабжения запустят в Тюменской области до конца года

Экономика, 10:34 15 августа 2024

Проектная дирекция Минстроя РФ | Фото: Проектная дирекция Минстроя РФ

Более тысячи жителей поселка Плодопитомник Ишимского района получат возможность подключиться к централизованному водоснабжению. Здесь завершается строительство водопровода в рамках федерального проекта "Чистая вода", сообщает проектная дирекция Минстроя РФ.

Проектом предусмотрены прокладка 13,5 км современных полиэтиленовых труб и монтаж свыше 130 водопроводных колодцев. На данный момент выполнено около 98% работ, подрядчик приступил к укладке последних метров сети. Впереди - пусконаладка и финальная сдача объекта в эксплуатацию.

Еще один водопровод появится в селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа. Контракт на проведение работ уже заключен, в итоге к централизованной системе смогут подключиться более тысячи домовладений.

Проектная дирекция Минстроя РФ | Фото: Проектная дирекция Минстроя РФ

Всего с начала реализации проекта "Чистая вода" в Тюменской области введено в эксплуатацию 16 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, включая строительство новых и реконструкцию старых с использованием современных технологий. Получать качественную питьевую воду могут 84,56% жителей Тюменской области. Для городского населения показатель составляет уже 97,98%.

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# водопровод , водоснабжение , проект Чистая вода

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