Форум "Лидеры Юнармии" в Тюмени соберет участников из разных регионов страны

| Фото: Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» | Фото: Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Всероссийский форум профессионального мастерства "Лидеры Юнармии" пройдет в Тюменской области с 19 по 22 августа. Его посетят 100 участников из разных регионов страны, сообщает региональный центр "Аванпост".

Участники посоревнуются в нескольких категориях. Для ребят в возрасте от 14 до 17 лет подготовлены испытания в четырех номинациях. Так, в категории "Созидатель" конкурсантам предстоит защитить проект, посвященный комплексу мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для номинации "Исследователь" предусмотрена защита проекта посвященного истории и достопримечательностям родного края, для "Защитника" - выполнение элементов военно-спортивной игры, для "Спортсмена" - выполнение упражнений комплекса ГТО.

Для совершеннолетних участников предусмотрены номинации: "Лучший наставник ВВПОД "Юнармия", "Лучший руководитель юнармейского отряда" и "Лучший Начальник Штаба Местного отделения ВВПОД "Юнармия".

Форум пройдет на нескольких площадках: территория регионального центра "Аванпост", детский лагерь "Алые паруса" и полигон ТВВИКУ.