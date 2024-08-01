Двухтомник художественной истории региона выпустили к 80-летию Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двухтомник художественной истории региона выпустили к 80-летию Тюменской области. Его издало Общество русской культуры – "Тюменская область. Меридиан Победы", сообщает областной департамент культуры.

В книги вошли тексты 146 авторов с 1944 по 2024 годы. Это самая большая хрестоматия тюменской литературы за весь период подобных изданий. Формировали ее филологи ТюмГУ и правление тюменского отделения Союза писателей России, а проиллюстрировал художник Евгений Андреев.

Двухтомник делится на четыре историко-литературных периода, открывают его стихи фронтовиков - защитников Родины, погибших в 1944-1945 годах.

"Книги уже появились на полках областной библиотеки, обязательно попадут в библиотеки муниципалитетов. Уверена, они будут интересны всем, и очень полезны, прежде всего нашей молодёжи", – сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.