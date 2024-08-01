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На смотровой площадке тобольской водонапорной башни восстановили историческое ограждение

Общество, 16:14 16 августа 2024

t.me/PAVagin

Фасадные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Водонапорная башня" в Тобольске завершены. На смотровой площадке восстановлено историческое ограждение, начались внутренние отделочные работы.

Глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях написал, что на объекте полностью восстановлена кирпичная кладка с нанесением защитных составов. Заменены окна и двери, восстановлена винтовая лестница.

"Все идет с соблюдением графика. Ценность и самобытность водонапорных башен - в их неразрывной связи с историей развития городов. В 1902 году в Тобольске по проекту московской фирмы "Нептун" была возведена башня для нужд городского водопровода. Времена меняются, где-то башни были утрачены, где-то до сих пор снабжают водой, а небольшая часть строений обрела новую жизнь - они приспособлены под музеи, выставочные пространства и другие функции", - рассказал Петр Вагин.

t.me/PAVagin t.me/PAVagin t.me/PAVagin t.me/PAVagin ﻿

Водонапорная башня получит вторую жизнь благодаря программе "Тобольск настоящий", разработанной совместно с администрацией города, правительством Тюменской области и компанией СИБУР.

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# объект культурного наследия , СИБУР , Тобольск

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