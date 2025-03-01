Педагог тюменского центра “Контакт” стала лауреатом музыкального проекта “Дорогами поколений”

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Педагог тюменского центра развития творчества детей и юношества "Контакт" Владилена Разгон стала лауреатом I степени на 25-м патриотическом музыкальном проекте "Дорогами поколений", который проходил в Ноябрьске.

Пост с поздравлениям в Telegram-канале оставил глава города Максим Афанасьев.

Этот конкурс объединил два значимых события — Год Героев и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Более 130 молодых исполнителей из четырех регионов России – ЯНАО, ХМАО, Челябинской и Тюменской областей – приняли в нем участие.

Владилена Разгон в номинации "автор-исполнитель" представила жюри две свои авторские композиции — "Давайте хранить" и "Голоса Родины".

“Уважаемая Владилена Владимировна, примите мои искренние поздравления и благодарность за ваш вклад в культурное наследие нашего города и за то, что вы достойно представляете наше учреждение на таких престижных конкурсах!”, – заключил глава города.