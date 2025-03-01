В Тюмени фасад бывшего Дома быта "Сибирь" обернут в алюминий

| Фото: скриншот с сайта проекта sihall | Фото: скриншот с сайта проекта sihall

Фасад здания Si Hall, новой версии Дома быта "Сибирь" на улице Первомайской, облицуют алюминиевыми просечно-вытяжными листами. Монтажные работы начнутся уже в ближайшее время.

"Получится так, как будто бы мы объем обернули в ткань. Я думаю, этот объект станет хорошим дополнением современного архитектурного кода города", - уверен главный архитектор и основатель бюро А61 Дмитрий Морозов.

Одним из ярких архитектурных решений в многофункциональном центре станет рампа. По мосту, выполненному в форме стилизованной буквы S, можно будет попасть сразу на второй и третьи этажи.

Отметим, название Si Hall, по словам Дмитрия Морозова, напрямую ассоциируется с музыкой и развлечениями. Дело в том, что главным объектом центра станет концертный зал. Он расположится на третьем этаже. Также здесь будут офисы, ресторан, торговая галерея, гастрономический клуб. Первые этажи станут открытыми и общедоступными, появится дополнительное освещение и возможности для развития экономики гостеприимства.

"Еще из самых значимых изменений – это то, что мы смогли открыть фасады первого этажа во все стороны. Хозяйственный двор в прошлом превратить в пешеходную улицу, которая станет интересной точкой притяжения горожан. Там могут проходить разные мероприятия вплоть до показа кино. И нам удалось реновировать пространство таким образом, чтобы можно было совершенно по-разному менять сценарии его использования", - подчеркнул Дмитрий Морозов.

Полное интервью с главным архитектором и основателем бюро А61 можно посмотреть в Telegram-канале "Диалоги о городе".

Виктория Макарова