  • 19 марта 202519.03.2025среда
  • USD81,5018
    EUR87,5697
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер северный

В Тюмени фасад бывшего Дома быта "Сибирь" обернут в алюминий

Общество, 15:24 19 марта 2025

скриншот с сайта проекта sihall | Фото: скриншот с сайта проекта sihall

Фасад здания Si Hall, новой версии Дома быта "Сибирь" на улице Первомайской, облицуют алюминиевыми просечно-вытяжными листами. Монтажные работы начнутся уже в ближайшее время.

"Получится так, как будто бы мы объем обернули в ткань. Я думаю, этот объект станет хорошим дополнением современного архитектурного кода города", - уверен главный архитектор и основатель бюро А61 Дмитрий Морозов.

Одним из ярких архитектурных решений в многофункциональном центре станет рампа. По мосту, выполненному в форме стилизованной буквы S, можно будет попасть сразу на второй и третьи этажи.

Отметим, название Si Hall, по словам Дмитрия Морозова, напрямую ассоциируется с музыкой и развлечениями. Дело в том, что главным объектом центра станет концертный зал. Он расположится на третьем этаже. Также здесь будут офисы, ресторан, торговая галерея, гастрономический клуб. Первые этажи станут открытыми и общедоступными, появится дополнительное освещение и возможности для развития экономики гостеприимства.

"Еще из самых значимых изменений – это то, что мы смогли открыть фасады первого этажа во все стороны. Хозяйственный двор в прошлом превратить в пешеходную улицу, которая станет интересной точкой притяжения горожан. Там могут проходить разные мероприятия вплоть до показа кино. И нам удалось реновировать пространство таким образом, чтобы можно было совершенно по-разному менять сценарии его использования", - подчеркнул Дмитрий Морозов.

Полное интервью с главным архитектором и основателем бюро А61 можно посмотреть в Telegram-канале "Диалоги о городе".

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ремонт , реновация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:35 19.03.2025Собачий марафон и фестиваль сибирской культуры предлагают провести тюменцы в парках
15:24 19.03.2025В Тюмени фасад бывшего Дома быта "Сибирь" обернут в алюминий
15:13 19.03.2025На тобольской набережной установят понтонный причал
14:51 19.03.2025Тюменская область примет участие во Всероссийской акции "Веди родителей в музей"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора