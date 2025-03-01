Гололедицу прогнозируют на дорогах Тюменской области 20 марта

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Гололедицу прогнозируют в Тюменской области 20 марта.

Как сообщает информационный центр правительства региона со ссылкой на Уралуправтодор, ночью будут выпадать небольшие, местами умеренные осадки: мокрый снег, дождь. В юго-восточных районах возможен дождь, ночью и утром – туман, гололедно-изморозевые явления. Температура ночью +1…-4 градусов, днем 0…+5 градусов, на дорогах гололедица.

Неблагоприятные погодные явления сейчас наблюдаются на участках трассы Тюмень – Омск в районе Заводоуковска, Омутинского района, Голышмановского муниципального округа

На федеральных автодорогах круглосуточно дежурит дорожная техника; подрядные организации проводят превентивную обработку для предотвращения гололеда.

Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Получить помощь автолюбители могут, обратившись по телефонам: 8-800-200-63-06 или 112.