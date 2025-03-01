  • 20 марта 202520.03.2025четверг
  • USD82,8487
    EUR90,8257
  • В Тюмени -1..1 С 1 м/с ветер северо-западный

В Тюменской области подвели итоги командно-штабных учений МЧС России

Общество, 20:34 19 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Итоги командно-штабных учений МЧС России подвели в Тюменской области.

Командно-штабные учения проводятся ежегодно в преддверии сезонных рисков.

"Особое внимание уделялось решениям, направленным на защиту населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры, экономики и транспорта, организации работы пунктов временного размещения, выполнению мер по предупреждению и ликвидации ЧС. Общая оценка действий всех участников учений, проведенных на территории Тюменской области – "удовлетворительно", – подытожил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян.

Напомним, что с 18 по 19 марта во всех муниципальных районах прошли практические мероприятия. Их целью стала проверка готовности сил и средств органов местного самоуправления, аварийно-спасательных формирований региона.

Перед участниками учений стояли задачи организации четкого взаимодействия и своевременного реагирования на ЧС, связанных с прохождением паводка и пожароопасного периода.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:32 19.03.2025Гололедицу прогнозируют на дорогах Тюменской области 20 марта
21:48 19.03.2025Более 1800 водителей наказали за неправильную перевозку детей в Тюменской области
21:17 19.03.2025Педагог тюменского центра “Контакт” стала лауреатом музыкального проекта “Дорогами поколений”
20:34 19.03.2025В Тюменской области подвели итоги командно-штабных учений МЧС России

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора