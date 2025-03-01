В Тюменской области подвели итоги командно-штабных учений МЧС России

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Итоги командно-штабных учений МЧС России подвели в Тюменской области.

Командно-штабные учения проводятся ежегодно в преддверии сезонных рисков.

"Особое внимание уделялось решениям, направленным на защиту населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры, экономики и транспорта, организации работы пунктов временного размещения, выполнению мер по предупреждению и ликвидации ЧС. Общая оценка действий всех участников учений, проведенных на территории Тюменской области – "удовлетворительно", – подытожил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян.

Напомним, что с 18 по 19 марта во всех муниципальных районах прошли практические мероприятия. Их целью стала проверка готовности сил и средств органов местного самоуправления, аварийно-спасательных формирований региона.

Перед участниками учений стояли задачи организации четкого взаимодействия и своевременного реагирования на ЧС, связанных с прохождением паводка и пожароопасного периода.