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Бронзового призера чемпионата мира по боксу Альбину Молдажанову встретили в тюменском аэропорту 

Спорт, 20:40 19 марта 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Бронзового призера чемпионата мира по боксу Альбину Молдажанову встретили в тюменском аэропорту Рощино. Она вернулась с соревнований из Сербии в сопровождении своего тренера Александра Паули, сообщает информационный центр правительства региона.

"Я была очень рада принять участие в чемпионате и привезти бронзовую медаль. У нас была замечательная команда: тренерский штаб, медицинский персонал, психолог. Хочу улучшить свои результаты. В следующем году также планирую принять участие в чемпионате Европы и чемпионате мира", – сказала Альбина Молдажанова.

Бронзовая медаль Альбины стала первой наградой, завоеванной тюменскими боксерами на мировом уровне.

В аэропорту спортсменку с цветами и поздравлениями встретили друзья и близкие, а также представители департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, регионального Центра спортивной подготовки и федерации бокса.

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# соревнования , чемпионат

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