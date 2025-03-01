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Более 1800 водителей наказали за неправильную перевозку детей в Тюменской области

Общество, 21:48 19 марта 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Более 1 тыс. 800 водителей привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в Тюменской области в 2025 году, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В каждом случае инспектор ДПС проверяет правильность фиксации ребенка в автомобиле в детском удерживающем устройстве. Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что теперь эти дети всегда будут перевозиться в соответствии с ПДД и в безопасности.

В Тюмени к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей привелекли очередную маму-водителя инспекторы ДПС. Ее пятилетняя дочь сидела в удерживающем устройстве, не зафиксированном ремнем безопасности. Нарушение выявлено сотрудниками Госавтоинспекции во время рейда у детского сада.

"Автокресло необходимо для безопасной перевозки ребенка, именно оно в случае правильной фиксации в автомобиле, удерживает малыша от удара и движения по салону автомобиля. Не все родители это правильно понимают. Госавтоинспекция проводит огромную разъяснительную и просветительскую работу в этом направлении вместе с педагогами, медицинскими работниками, активными родителями, волонтерами", — сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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