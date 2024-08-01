Более четырех тысяч безднымных животных пристроили в Тюмени

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Более четырех тысяч кошек и собак, отловленных на улицах Тюмени, передала компания "ЛесПаркХоз" новым или старым хозяевам с 2019 по 2024 годы. Об этом сообщает муниципальное учреждение во Всемирный день бездомных животных, который отмечается 17 августа.

Недавно месячный щенок уехал в дом к Ирине Витальевне и Павлу Анатольевичу. Ранее в этой семье долгие годы жил строгий породистый Джо. Его утрату очень тяжело переживали и решили, что в доме должен появиться новый друг семьи.

"Среди бездомных животных велик процент потерявшихся, а также выброшенных человеком. Живущие на улице кошки и собаки находятся в постоянной опасности: они могут погибнуть от холода, отсутствия нормального питания, болезней, под колёсами транспорта, от столкновений с другими питомцами. Чтобы рассказать максимальному количеству людей о судьбе бездомных и привлечь внимание к данной проблеме, и появился День бездомных животных", - отметили в учреждении "ЛесПаркХоз".