Тюменцам рассказали о наиболее популярных схемах мошенников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Звонки по поводу госизмены, а также от лженачальства стали самыми популярными от мошенников в 2024 году. Об этом "Тюменской области сегодня" рассказал юрист Никита Майборода.

В первом случае злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками ФСБ, и обвиняют потенциальную жертву в госизмене. Они заверяют, что со счетов человека были переведены средства на Украину. После того, как испуганный человек утверждает, что не совершал подобных действий, мошенники сообщают, что в настоящий момент предпринимается очередная попытка перевода со счетов. Запугивая жертву, аферисты берут его под контроль и начинают манипулировать: просят взять кредит и вместе с имеющимися сбережениями перевести средства на неизвестные безопасные счета, чтобы сохранить деньги.

Кроме того, они утверждают, что сотрудники банка замешаны в госизмене, в связи с чем им нельзя сообщать цели перевода.

Еще один наиболее популярный способ обмана - сообщение в мессенджере от лженачальства. При этом фотография и полное имя соответствуют реальным данным. В своем сообщении работодатель заявляет, что сотрудник замешан в уголовном деле и в ближайшее время с ним свяжется человек, с которым необходимо будет решить вопрос. После повторного звонка ему внушают, что с его счетов пытаются совершить перевод и требуют срочно отправить средства в "защищенное" место.

"Во всех схемах мошенничества присутствует общий подход: установление доверия, представление себя от имени государственных органов или изображение знакомого лица, за которым следуют угрозы и обвинения. Если мошенникам удается успешно осуществить эти два ключевых этапа, то дальнейший обман для выманивания денег становится гораздо более вероятным", – объяснил Никита Майборода.