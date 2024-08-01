Студенты в Тюмени будут на автобусах по льготному тарифу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Будущие первокурсники в Тюмени смогут получить льготные транспортные карты для проезда в городских автобусах и маршрутках, льгота для студентов составляет 50%.

При тарифе 31 рубль каждая поездка им обойдется в 15 рублей 50 копеек. Количество льготных поездок ограничено: предполагается по две в день, кроме воскресений, праздников и каникул.

В 2023 году их число варьировалось от 46 до 52 в месяц. Неиспользованные поездки не переносятся на следующий месяц.

Льгота действует с сентября по июнь включительно и не распространяется на июль и август. Пересадочный тариф на льготные карты не распространяется.

Для получения карты студентам следует обращаться в МФЦ. Для выдачи дубликата — в офис "Тюменской транспортной системы", сообщает Вслух.ру