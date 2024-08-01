Жителям Заводоуковского округа напоминают о правилах пожарной безопасности

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Профилактические рейды в целях профилактики и стабилизации обстановки с пожарами проходят в в жилом секторе Заводоуковского округа.

В рамках мероприятий сотрудники пожарного надзора проводят профилактические беседы и инструктажи с жильцами, сообщает МЧС Тюменской области.

"Наша цель – предупредить возникновение пожаров, - рассказывает дознаватель ОНД округа Алексей Кобылкин. - Пожары, возникающие в жилых домах, зачастую, приводят к гибели и травмированию людей. Чтобы этого избежать, не пренебрегайте элементарными правилами пожарной безопасности".

Отметим, что с начала лета 2024 года на территории Заводоуковского городского округа проинструктировано более двух тысяч человек.