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Жителям Заводоуковского округа напоминают о правилах пожарной безопасности

Общество, 17:14 18 августа 2024

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Профилактические рейды в целях профилактики и стабилизации обстановки с пожарами проходят в в жилом секторе Заводоуковского округа.

В рамках мероприятий сотрудники пожарного надзора проводят профилактические беседы и инструктажи с жильцами, сообщает МЧС Тюменской области.

"Наша цель – предупредить возникновение пожаров, - рассказывает дознаватель ОНД округа Алексей Кобылкин. - Пожары, возникающие в жилых домах, зачастую, приводят к гибели и травмированию людей. Чтобы этого избежать, не пренебрегайте элементарными правилами пожарной безопасности".

Отметим, что с начала лета 2024 года на территории Заводоуковского городского округа проинструктировано более двух тысяч человек.

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# Заводоуковский городской округ , профилактика пожаров

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