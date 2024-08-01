Из-за ДТП с пострадавшими на трассе Тюмень-Омск ограничено движение
Происшествия, 20:25 18 августа 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Из-за ДТП ограничено движение на 168 км федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Здесь столкнулись большегруз и легковой автомобиль. В ДТП, предварительно, погиб один человек, три человека ранены.
Автоинспекторы организовали поезд легкового транспорта через с. Омутинское, движение грузовиков не осуществляется.