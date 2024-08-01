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Более 400 семей Тюменской области приняли участие в конкурсе “Время почитать!”

Общество, 20:43 19 августа 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

418 семей приняли участие в региональном литературно-творческом конкурсе "Время почитать!". На днях завершился приём заявок, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Конкурс проводился по трем направлениям: "Словом едины" – стихи и рассказы о защитниках Родины; "Семейное наследие" – эссе о книгах-семейных реликвиях; "Семейный альбом" – фото по мотивам отечественного произведения.

До конца августа творческие труды отсматривают поэтесса, член Союза писателей России Екатерина Володина, председательница общественной организации многодетных и успешных мам "Юнона" Ольга Кийко, председатель Союза отцов Тюменской области Максим Шереметьев, председатель совета "Альянса социально ориентированных НКО" Михаил Мельцер, заслуженная артистка России Елена Орлова.

Итоги конкурса объявят в сентябре. Лучших авторов ждут сертификаты в аквапарк, на семейное путешествие и в магазины книг и техники.

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# департамент культуры Тюменской области , конкурс , семьи

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