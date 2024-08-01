В день открытия "Бульвара воды" в Тюмени пройдёт праздник для детей и взрослых

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Благоустройство "Бульвара воды" завершается в Восточном административном округе Тюмени. Здесь уже уложили несколько видов тротуарной плитки, установили малые архитектурные формы на детской площадке, смонтировали центральную зону отдыха с лавочками, качелями и информационные панели об истории городского водопровода.

Также на территории бульвара установили сухой фонтан, его пробный запуск прошел успешно и скоро он будет радовать жителей областной столицы.

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Напомним, что "Бульвар воды" посвящен 160-летию первого в Сибири водопровода. Это значимая дата в истории не только Тюмени, но и всей Сибири.

"Надеемся, что бульвар станет не только местом для отдыха, но и напомнит о ценности водного ресурса. К открытию готовим праздник для детей и взрослых", - рассказала гендиректор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Бульвар воды расположен в границах улиц Монтажников и Моторостроителей и благоустраивается на средства "Росводоканал Тюмень". Территория площадью 8 тыс. 345 кв. м примыкает к Семейному скверу и станет его гармоничным дополнением.