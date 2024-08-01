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Мужчину с маковой соломкой задержали полицейские в Голышмановском округе

Происшествия, 16:45 20 августа 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Жителя д. Скаредная Голышмановского городского округа с пакетом маковой соломки задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Ранее судимый 46-летний подозреваемый пояснил, что собрал дикое наркосодержащее растение для собственного употребления.

Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# наркотики

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