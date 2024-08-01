Мужчину с маковой соломкой задержали полицейские в Голышмановском округе
Происшествия, 16:45 20 августа 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
Жителя д. Скаредная Голышмановского городского округа с пакетом маковой соломки задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России по Тюменской области.
Ранее судимый 46-летний подозреваемый пояснил, что собрал дикое наркосодержащее растение для собственного употребления.
Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.