Как настроиться на учебу после каникул, расскажут в Менделеевке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучающие интерактивы для тюменских семей станут ключевыми событиями нового сезона студии досуга "Семья+" в Областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева.

Первая встреча состоится уже 7 сентября и будет посвящена Дню грамотности, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

"Старт учебного года меняет распорядок дня, адаптироваться к нему бывает непросто всем членам семьи. Поэтому решили, что будет здорово помочь тюменцам перестроиться на новую волну. Ребятам – в игровой форме, а родителям в формате диалога", – рассказала культурный организатор Менделеевки Анастасия Бобова.

Образовательные встречи проведет учитель начальных классов, победитель и призер конкурса WorldSkills Russia в УФО Анна Наумова.

Вход свободный. Обязательна предварительная запись по телефону: + 7 (3452) 565-300 (доб. 3061, 3062). Возрастное ограничение: 6+.