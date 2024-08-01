Правительство Тюменской области заключило соглашение с движением "Юнармия"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соглашение о сотрудничестве между тюменским правительством и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением "Юнармия" подписали в Тюмени 21 августа. В фокусе — развитие системы военно-патриотического воспитания детей и подростков.

"Соглашение систематизирует наши взаимоотношения и сделает их более продуктивными. Мы продолжаем выстраивать работу по патриотическому воспитанию нашей молодежи. Эта работа актуальна, так как наша страна столкнулась с серьезными вызовами. Наши земляки участвуют в спецоперации, и сегодня мы должны работать в части патриотического воспитания с подрастающим поколением, прививать любовь к Родине. Делать это нужно не формально, а искренне", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сотрудничать планируют по различным направлениям. Это и научно-методический подход для сопровождения системы военно-патриотического воспитания молодежи, и привлечение специалистов к участию и организации форумов, слетов и других совместных мероприятий. Будет и совместная реализация государственных и федеральных программ, связанных с деятельностью движения, а также многое другое.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Сейчас основная задача заключается в развитии инфраструктуры. Это даст больше возможностей и условий для юнармейцев, чтобы они улучшали свою квалификацию. Для этого мы планируем открывать юнармейские классы и "Дома Юнармии" в Тюменской области. Это работа большая и ответственная, но я уверен, что в рамках соглашения "Юнармия" в регионе будет расти быстрее и становиться еще сильнее", - подчеркнул начальник главного штаба движения Никита Нагорный.

Юнармейское движение в Тюменской области открыто с 2016 года. В течение шести лет оно становилось лучшим в Уральском федеральном округе, а в 2023 году заняло второе место в своей региональной группе в рамках Всероссийского смотр-конкурса региональных отделений.

Работа ведется на базе центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". Также действует четыре "Дома Юнармии" в Тюмени, Ишимском, Уватском и Ялуторовском районах. Местные отделения движения работают во всех муниципальных образованиях региона. В настоящее время реготделение насчитывает 420 отрядов, в которых состоят 9 тыс. 665 юнармейцев.

"Вступил в "Аванпост" два года назад. Решил попробовать себя в новой сфере и мне понравилось. У нас есть и военная подготовка, и тактическая медицина, есть огневая подготовка и многое другое. Планов пока нет, так как мне всего 14 лет, я еще не определился с направлением", - сказал Иван Сидоров.

Напомним, что Тюмень принимает лидеров "Юнармии" из 19 регионов России в загородном лагере "Алые паруса". Итоги подведут сегодня.

Виктория Макарова