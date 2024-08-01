Тюмень принимает лидеров "Юнармии" из 19 регионов России

| Фото: Telegram-канал главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал главы Тюмени Максима Афанасьева

Лидеры "Юнармии" из 19 регионов участвуют в форуме Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения, который проходит на базе загородного лагеря "Алые паруса" в Тюмени.

"Наша область выбрана местом проведения форума неслучайно. Благодаря поддержке губернатора Александра Викторовича Моора у нас успешно реализуются программы по военно-патриотическому воспитанию, активно работают учреждения дополнительного образования "Аванпост", "Алый парус", "Воин" и другие организации", - отметил глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Мэр приветствовал команды вместе с замначальника Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Сергеем Тагаевым, директором тюменского областного департамента спорта и дополнительного образования Евгением Хроминым.

В Тюмени сформированы 53 юнармейских отряда — почти 2 тыс. человек. Количество участников движения растёт с каждым годом. Опытные наставники помогают подросткам изучать историю страны, разрабатывать проекты, посвящённые Великой Победе, истории родного края, тренируют команды для военно-спортивных соревнований. Благодаря педагогам-энтузиастам юнармейцы активно участвуют в жизни города: помогают проводить различные мероприятия, занимаются проектной деятельностью и активно заявляют о себе на спортивных соревнованиях.

Участники форума увидят Тюмень и побывают в лучшем учебном заведении, выпускающем молодых офицеров, — Тюменском высшем военно-инженерном командном училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

Во время конкурсных состязаний ребята и наставники будут тобщаться и смогут зарядиться новыми идеями, которые помогут в будущем реализовать интересные проекты и программы в Тюмени.

"Мы обсудили идею сделать постоянными почётные караулы у Вечного огня. Во многих городах юнармейцы уже несут Вахту памяти у мемориалов. Ветераны поддерживают эту инициативу, потому что уверены: такие мероприятия воспитывают у подростков патриотизм, гордость за подвиги героев земляков и уважение к традициям предыдущих поколений", - поделился Максим Афанасьев.