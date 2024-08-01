Тюменские земледельцы собрали более 65,5 тыс. тонн зерна нового урожая
Экономика, 14:01 21 августа 2024
| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"
Валовый сбор зерна нового урожая на полях Тюменской области на 21 августа составляет 65 тыс. 561 тонна. Яровые зерновые - 29 тыс. 198 тонн, озимые - 3 тыс. 768 тонн, гороха собрали 32 тыс. 595 тонн. Урожайность — 27 центнеров с гектара, сообщает региональный департамент АПК.
Всего полеводы региона обмолотили 24 тыс. 139 га, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Продолжается уборка овощей. С полей собрано: 3 тыс. 858 тонн, в том числе 2 тыс. 393 тонны капусты, 1 тыс. 83 тонны свеклы, 211 тонн моркови. Средняя урожайность - 374 центнеров с гектара.
Картофеля собрали 5 тыс. 266 тонн, урожайность - 320 центнеров с гектара.