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Тюменские земледельцы собрали более 65,5 тыс. тонн зерна нового урожая

Экономика, 14:01 21 августа 2024

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Валовый сбор зерна нового урожая на полях Тюменской области на 21 августа составляет 65 тыс. 561 тонна. Яровые зерновые - 29 тыс. 198 тонн, озимые - 3 тыс. 768 тонн, гороха собрали 32 тыс. 595 тонн. Урожайность — 27 центнеров с гектара, сообщает региональный департамент АПК.

Всего полеводы региона обмолотили 24 тыс. 139 га, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Продолжается уборка овощей. С полей собрано: 3 тыс. 858 тонн, в том числе 2 тыс. 393 тонны капусты, 1 тыс. 83 тонны свеклы, 211 тонн моркови. Средняя урожайность - 374 центнеров с гектара.

Картофеля собрали 5 тыс. 266 тонн, урожайность - 320 центнеров с гектара.

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# АПК , уборка урожая

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